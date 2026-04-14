В Ирпене водитель сбил на переходе 13-летнюю девочку: ребенок в тяжелом состоянии. Видео

На Киевщине в городе Ирпень произошло ДТП, в результате которого тяжело пострадала 13-летняя девочка. Ребенок находится в коме, врачи борются за ее жизнь.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура. Правоохранители обнародовали видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован момент наезда на ребенка.

Детали аварии

По данным следствия, авария произошла 14 апреля во время движения автомобиля по городу. Как видно из кадров, автомобиль сбил малолетнего на пешеходном переходе.

Предварительно установлено, что 61-летний водитель автомобиля Renault Megane совершал маневр перестроения и наехал на девочку, которая пересекала дорогу в предназначенном для этого месте.

В результате наезда ребенок получил тяжелые телесные повреждения.

Правоохранители отмечают, что водитель, по предварительным данным, был трезвым.

Что грозит водителю

Водитель Renault Megane задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

