В Индии продолжаются протесты из-за изнасилования и убийства врача: полиция применила водометы и слезоточивый газ

В индийском городе Колката, Западная Бенгалия, люди вновь вышли на протесты из-за изнасилования и убийства врача в начале этого месяца. Однако демонстрантов полиция разогнала слезоточивым газом и водометами.

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Об этом сообщает India Today. Власти не сообщили, были ли на протесте пострадавшие в столкновениях с правоохранителями, и проводились ли задержания протестующих. Несколько студенческих активистов были арестованы в преддверии протеста, заявила полиция.

Согласно сообщениям массмедиа Индии, протестующие в Колкате требуют отставки главного министра Западной Бенгалии Маматы Банерджи из-за торможения расследования по делу изнасилования и убийства врача. Но когда митингующие приблизились к зданию правительства штата, полицейские оттеснили демонстрантов, применив слезоточивый газ и водометы.

Напомним, что по делу убитого врача пока задержан один мужчина. Известно, что подозреваемый работал общественным волонтером в местной полиции. Но семья жертвы утверждает, что это было групповое изнасилование и что, вероятно, к преступлению причастны другие лица.

Как сообщал OBOZ.UA, это не первый протест в Индии из-за убийства врача. 15 августа десятки тысяч индийских женщин вышли на улицы штата Западная Бенгалия на ночную демонстрацию. При этом их марш Reclaim the Night стал кульминацией почти недели массовых протестов.

В свою очередь Ассоциация врачей во многих городах Индии начала проводить забастовки в ответ на преступление. Так, 17 августа все больницы и клиники Индии не принимали пациентов (за исключением экстренных случаев) из-за 24-часовой забастовки. Хотя медицинские работники с тех пор вернулись к работе, забастовки продолжаются, и врачи прекращают на время оказывать те или иные "несущественные услуги".

Напомним также, что во время протестов в Бангладеш, которые начали студенты в июле, погибли около 250 человек. После этого премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и сбежала из страны на вертолете.

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