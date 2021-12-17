В Хмельницком вынесли приговор женщине, пытавшейся продать 15-летнюю дочь в сексуальное рабство. Она получила шесть лет тюрьмы.

Об этом сообщает в Facebook полиция Хмельницкой области. В июне 2019 года стражи порядка задокументировали факт продажи 44-летней матерью своей дочери для дальнейшей сексуальной эксплуатации (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

За 20 тысяч гривен женщина передала свою в то время 15-летнюю дочь в заведение разврата в одном из курортных регионов для предоставления интимных услуг.

Ранее полицейские уже привлекали фигурантку к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Видео дня

Кроме того, у злоумышленницы был широкий круг тесных связей в криминальном мире.

14 декабря Хмельницкий горрайонный суд признал женщину виновной в торговле людьми и приговорил к шести годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 49-летний гражданин Азербайджана вербовал украинок в сексуальное рабство. В настоящее время установлены 11 женщин, которых иностранец намеревался переправить в Бахрейн.

А в Одессе киевские полицейские поймали 40-летнюю местную жительницу, продававшую украинок за границу для сексуального рабства. Установлено, что женщина долгое время на территории Киева и Одессы подыскивала девушек и предлагала им работу за границей с высокой заработной платой.

Кроме того, правоохранители провели в Киеве и Днепре 21-й санкционированный обыск у шести человек. Их подозревают в организации бизнеса по предоставлению секс-услуг.