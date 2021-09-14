Принуждали девушек к проституции под угрозой убийства: копы задержали группу сутенеров

Правоохранители провели в Киеве и Днепре 21 санкционированный обыск в шести человек. Их подозревают в организации бизнеса по предоставлению сексуальных услуг.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Днепропетровской области. Отмечается, что обыски проводились в двух городах одновременно, как по месту жительства фигурантов дела, так и по адресам, где проходили "встречи" клиентов с секс-работницами.

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Полицейские выяснили, что во главе группировки стоял 41-летний мужчина. А его сообщницами были женщины в возрасте от 27 до 44 лет. Они искали девушек, попавших в трудные жизненные обстоятельства. Затем их заставляли заниматься проституцией. Если девушки отказывались, им угрожали физической расправой.

Всего на участников преступной группировки работали 63 девушки, которые оказывали сексуальные услуги.

Во время обысков правоохранители изъяли два пистолета, транспорт премиум-класса, телефоны, деньги, черновые записи и другие вещественные доказательства. Трех фигурантов уже задержали и объявили им о подозрении.

Сейчас продолжается досудебное расследование по статье "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией" (ст. 303 УК). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Правоохранители устанавливают, кто еще может быть причастен к незаконному бизнесу.

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