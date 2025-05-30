В Хмельницкой области группа из 100 человек заблокировала авто ТЦК и порезала шины: подробности

В четверг, 29 мая, в Хмельницкой области снова произошел инцидент с участием Территориального центра комплектования. В городе Каменец-Подольский 100 человек заблокировали и порезали шины машины военных.

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Об этом сообщили в Хмельницком ТЦК и СП. Отмечается, что на место происшествия прибыли представители правоохранительных органов и военной службы правопорядка. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются личности нарушителей, ведется фиксация всех фактов противоправного поведения.

"В городе Каменец-Подольский зафиксирован случай грубого препятствования деятельности представителей ВСУ. Группа граждан заблокировала служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из ТЦК. По имеющейся информации, транспортное средство было повреждено, а действия граждан имели признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что в соответствии с Уголовным кодексом Украины, в частности статьей 114-1 "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований" подобные действия во время действия правового режима военного положения могут квалифицироваться как государственная измена или другие тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины.

Также предусмотрена уголовная ответственность по статьям 342, 345 и 346 УКУ "Сопротивление работникам правоохранительных органов и военнослужащим, хулиганство, повреждение имущества и препятствование выполнению служебных обязанностей".

"Призываем граждан к немедленному прекращению любых противоправных действий, соблюдению норм действующего законодательства Украины и сохранению общественного порядка", - добавили в официальной позиции ТЦК.

Военные отметили, что во время, когда вся страна защищает свою независимость, подобные проявления саботажа или агрессии против законных действий представителей Вооруженных сил Украины подрывают внутреннюю безопасность и играют на руку агрессору.

"Мы не имеем права расшатывать государство изнутри, когда наши воины ежедневно гибнут за его целостность. Каждый должен сделать свой выбор: или стоять бок о бок в борьбе за победу, или нести ответственность перед законом и совестью", - отмечают в ТЦК.

Еще раз подчеркивается, что ВСУ действуют исключительно в пределах своих законных полномочий, и любые действия, направленные на препятствование этому, не останутся без надлежащей правовой оценки.

Напомним, что 29 мая, в Харькове также произошла трагедия с участием военного. Неожиданно, возле машины сотрудника Территориального центра комплектования, прогремел мощный взрыв.

Ранее сообщалось, что в Вишневом Киевской области мужчина распылил газ раздражающего действия в лицо военнослужащему Территориального центра комплектования. Происшествие произошло в четверг, 29 мая, во время проверки военно-учетных документов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах группа людей совершила нападение на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" и ищут участников нападения.

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