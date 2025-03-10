В Хмельницком двое мужчин избили сотрудника ТЦК, их задержали: детали инцидента

9 марта в Хмельницком произошло нападение на сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Во время проверки документов и оповещения военнообязанных двое находившихся в розыске мужчин оказали физическое сопротивление и напали на офицера Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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В результате нападения военнослужащий получил многочисленные телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП.

Правонарушителей задержали и передали в правоохранительные органы. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Пострадавшему военнослужащему была оказана медицинская помощь, и, к счастью, его жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе подчеркнули, что военнослужащие ТЦК выполняют свои обязанности в условиях военного положения. Любое сопротивление, оскорбления или препятствование их работе влечет административную или уголовную ответственность.

Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки укомплектованы преимущественно военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и не могут проходить службу в боевых частях. Они продолжают службу в тыловых подразделениях, выполняя важнейшие задачи для обороны страны.

Напомним, в Николаеве суд избрал меру пресечения для военнослужащего, бросившего гранату на территорию ТЦК и СП. До этого мужчина самовольно покинул воинскую часть и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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