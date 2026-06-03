В Хмельницкой области задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальных действиях в отношении детей: в полиции раскрыли детали

В Хмельницкой области задержан 50-летний мужчина, которого подозревают в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетних. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Видео дня

Подозреваемый действовал через интернет, используя анонимные аккаунты и мессенджеры для установления контакта с детьми. Об этом сообщает начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

Мужчина налаживал доверительные контакты с подростками в сети, используя манипуляции и психологическое воздействие. В частности, речь идет о попытках получения интимных материалов или склонения к опасному поведению.

В полиции отмечают, что подозреваемый уже имел судимости за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, однако после отбытия наказания снова возвращался к противоправной деятельности. Это вызвало дискуссию об эффективности действующей системы наказания и защиты детей.

С начала года в Украине разоблачены десятки лиц, причастных к преступлениям, связанным с сексуальной эксплуатацией детей, в частности изготовлением и распространением запрещенного контента.

Значительная часть таких преступлений происходит онлайн, что затрудняет их выявление и требует усиления киберконтроля и профилактической работы с детьми и родителями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Днепре за развращение малолетнего ребенка осужден 53-летний мужчина, который работал тренером по спортивной гимнастике. Преступник пытался обжаловать приговор суда, но проиграл апелляцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!