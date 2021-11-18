В Хмельницкой области при странных обстоятельствах умерли пожилые люди. Фото и видео

В Каменец-Подольском 16 ноября были обнаружены тела двух пожилых людей. Причины смерти пока неизвестны.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Хмельницкой области. Двери в квартиру хозяев были закрыты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Соседи обратились к правоохранителям, заявив, что в квартире на улице Гагарина 46 пожилые люди давно не выходили на связь.

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На помощь прибыли также спасатели, которые забрались в квартиру через балкон и обнаружили мертвыми мужчину и женщину пожилого возраста.

Обстоятельства смерти устанавливают правоохранители.

Напомним, что в Полтавской области при странных обстоятельствах умерли две женщину 54-х и 59-ти лет. Они также долго не выходили на связь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в собственной квартире нашли мертвым мужчину – его тело и ноги были связаны ремнями и веревками, а на лице лежала тряпка.