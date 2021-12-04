В Хмельницкой области подростки устроили порностудию и продавали видео
В Хмельницкой области группе подростков объявили о подозрении в изготовлении и распространении порнограции. Организовал все житель Нетешина.
Об этом сообщается на сайте Хмельницкой областной прокуратуры. Также в составе группы были еще двое несовершеннолетних – парень и девушка.
По данным правоохранителей, в июле 2020 года 17-летний житель города решил зарабатывать на сбыте порнографических фотографий и видео. К этой деятельности он привлек своего знакомого и сожительницу – оба на тот момент также были несовершеннолетними.
Девушка лично принимала участие в создании фото и видео, которые группа продавала в течении нескольких месяцев.
Всем фигурантам избраны меры пресечения – их отправили под домашний арест. Также наложен арест на их имущество.
Расследование ведется по части 3 статьи 28, части 2,3 статьи 301 (сбыт предметов порнографического характера, совершенное повторно) Уголовного кодекса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области мужчина получил почти пять лет тюрьмы за скачанное из интернета видео, которое содержало пропаганду насилия. Ролики он переслал нескольким своим знакомым.