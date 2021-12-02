На Закарпатье мужчина получил тюремный срок за видео, скачанное из интернета

Юрий Сергиенко
Расследования
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На Закарпатье мужчина получил тюремный срок за видео, скачанное из интернета

В Закарпатской области мужчина получил тюремный срок из-за того, что поделился со своими знакомыми видео, которые пропагандируют насилие. Три ролика он перед этим скачал из интернета.

Мукачевский горрайонный суд Закарпатья приговорил его к 4 годам и 11 месяцев лишения свободы. Решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений 29 ноября (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Суд установил, что мужчина, который ранее был судим, скачал три видеоролика, содержащие пропаганду насилия и жестокости. Ими он поделился со своими знакомыми через мессенджер Viber.

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В приговоре отмечается, что "обвиняемый знал о содержании роликов" и "умышленно переслал файлы через мобильное приложение на номер сим-карты мобильной связи".

Мужчина признал свою вину, однако мотивы своего поступка не смог пояснить.

Его признали виновным по частям 2 и 3 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт или распространение порнографических материалов) Уголовного кодекса Украины.

Решение суда.
Решение суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Полтавской области получил условный срок за распространение порнографии. Как выяснилось, мужчина вместе с женой снимал интимные видео и публиковал из на сайте PornHub.

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