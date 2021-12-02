На Закарпатье мужчина получил тюремный срок за видео, скачанное из интернета

В Закарпатской области мужчина получил тюремный срок из-за того, что поделился со своими знакомыми видео, которые пропагандируют насилие. Три ролика он перед этим скачал из интернета.

Мукачевский горрайонный суд Закарпатья приговорил его к 4 годам и 11 месяцев лишения свободы. Решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений 29 ноября (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Суд установил, что мужчина, который ранее был судим, скачал три видеоролика, содержащие пропаганду насилия и жестокости. Ими он поделился со своими знакомыми через мессенджер Viber.

Видео дня

В приговоре отмечается, что "обвиняемый знал о содержании роликов" и "умышленно переслал файлы через мобильное приложение на номер сим-карты мобильной связи".

Мужчина признал свою вину, однако мотивы своего поступка не смог пояснить.

Его признали виновным по частям 2 и 3 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт или распространение порнографических материалов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Полтавской области получил условный срок за распространение порнографии. Как выяснилось, мужчина вместе с женой снимал интимные видео и публиковал из на сайте PornHub.