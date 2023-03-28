В Хмельницкой области перевернулся пассажирский автобус "Варшава–Одесса": водитель не справился с управлением. Фото

Во вторник, 28 марта, на территории Волочисской громады в Хмельницкой области перевернулся автобус "Варшава–Одесса" с 25 пассажирами в салоне. К счастью, никто не погиб.

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Об этом сообщает Полиция Хмельницкой области. На месте аварии работают полиция и медики. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП. Предварительно установлено, что водитель автобуса сообщением "Варшава–Одесса" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся. В салоне было 25 пассажиров, среди которых двое детей. Сейчас с ними работают медики, которые определяют степень тяжести полученных травм. Об общем количестве травмированных будет известно несколько позже", – говорится в сообщении полиции.

Как известно, в ночь на 28 марта в Хмельницкой области выпал снег, что привело к ухудшению состояния дорожного полотна на автомобильных трассах. Однако стали ли погодные обстоятельства причиной этой аварии – пока неизвестно.

Напомним, в ночь на 11 января на трассе "Стрый – Изварино" в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором пассажирский автобус на скорости съехал с дороги и опрокинулся. В результате травмы разной степени тяжести получили девять человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 18 марта в селе Товмачик Коломыйского района Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов. В результате столкновения один человек погиб и десятки получили ранения.

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