На Прикарпатье произошло смертельное ДТП: столкнулись два автобуса. Фото

Утром 18 марта в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов. В результате столкновения один человек погиб и десятки получили ранения.

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Смертельная авария произошла утром в селе Товмачик Коломыйского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Ивано-Франковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сообщение о ДТП поступило полицейским в 7:40 утра. На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что 56-летний водитель автобуса "Эталон", который ехал по маршруту "Коломыя – Мукачево", выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Volkswagen LT, курсирующим по маршруту "Ланчин – Коломыя".

В результате ДТП погибла одна пассажирка Volkswagen LT. Еще 23 пассажира и 36-летний водитель Volkswagen LT доставлены в лечебные учреждения с различными повреждениями. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Полицейские отметили, что водитель автобуса "Эталон" был трезв в момент ДТП. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщили, что спасатели провели мероприятия по деблокированию водителя автобуса Volkswagen LT. Также сотрудники ГСЧС отсоединили клеммы АБК и осуществили смывание пролитых горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги с целью предотвращения возгорания. Всего к ликвидации последствий ДТП было привлечено 6 единиц техники и 21 спасатель.

Напомним, в Деснянском районе Киева 16 марта внедорожник на скорости сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что вблизи села Гоголев Киевской области легковой автомобиль на скорости съехал в кювет и опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Герцегаломе недалеко от Будапешта в Венгрии, столкнулись более 40 авто, среди которых пять грузовиков. Вследствие аварии пострадали десятки человек.

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