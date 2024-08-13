В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми: есть погибшие и травмированные. Фото и видео

Утром 13 августа на Хмельнитчине на автодороге Н-03 вблизи села Вышнополь, что в Староконстантиновской громаде, произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил детей. В результате аварии погиб один ребенок и один взрослый, сопровождавший группу.

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Об этом сообщили в Нацполиции Украины и в Офисе генпрокурора. В автобусе находился 21 человек.

Водитель автобуса "ЛАЗ Лайнер" вез группу детей из поселка Любар Житомирской области в село Микуличин Ивано-Франковской области в сопровождении двух взрослых. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. Всего в автобусе находились 17 детей, двое сопровождающих взрослых и двое водителей.

Предварительно установлено, что в результате ДТП погибли 12-летняя девочка и один взрослый. 16 детей были травмированы и доставлены в медицинские учреждения. Один ребенок и водитель автобуса в тяжелом состоянии в реанимации.

Под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры начато досудебное расследование уголовного производства по факту нарушения правил дорожного движения водителем, что привело к гибели нескольких человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Осмотр места происшествия и документирование последствий ДТП продолжаются.

На месте происшествия также работали спасатели, которые оказали помощь пострадавшим и передали их медикам. Психологи ГСЧС также оказывали поддержку семьям погибших и пострадавших, прибывшим на место аварии.

Ранее сообщалось, что во Львове утром 12 августа произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Столкновение произошло на автодороге Киев – Чоп возле села Пидбирцы. Дорогу на этом участке полностью перекрыли.

Как сообщал OBOZ.UA, возле города Умань Черкасской области на трассе Киев – Одесса грузовик снес пешеходный мост, он обрушился на проезжую часть.

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