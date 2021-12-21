В Хмельницкой области отправили в СИЗО экс-милиционера, который на смерть сбил 17-летнего пешехода

В Хмельницкой области водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию. На автомобиле Renault Duster он наехал на 17-летнего парня. Тот погиб на месте от полученных травм.

Водителю в понедельник, 20 декабря, объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Хмельницкой области. Трагедия произошла в поселке Старая Синява 17 декабря.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, задержанному 35 лет. Ранее он работал в правоохранительных органах. Вместе с ним в машине находился еще один мужчина, также экс-полицейский. По словам местных жителей, обоих неоднократно замечали за рулем в нетрезвом состоянии. После совершения аварии они скрылись с места, а 17-летний пешеход погиб от полученных травм до приезда скорой.

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Позже местонахождение мужчин удалось установить правоохранителям. В пресс-службе полиции добавили, что прибор "Драгер" показал наличие в крови водителя 2,0 промилле алкоголя.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием наркотических или психотропных веществ".

Отметим, согласно официальной статистике, за ноябрь 2021 года в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий произошло из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушением правила проезда перекрестка. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибли 12 человек.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь безучастными – ситуацию нужно менять.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Одесса – Николаев столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль ВАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель последнего погиб на месте.