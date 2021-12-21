На трассе Одесса – Николаев ВАЗ столкнулся с грузовиком: водитель легковушки погиб на месте. Фото

Во вторник, 21 декабря, на трассе Одесса – Николаев столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль ВАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель последнего погиб на месте.

Об этом сообщил Telegram-канал "Одесса как она есть", опубликовав фото столкновения. На снимке видно, что грузовик стоит поперек дороги, а легковушка получила значительные повреждения.

Видео дня

Согласно официальным данным патрульной полиции Украины, за 11 месяцев 2021 года в стране произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Наиболее распространенными причинами ДТП в ноябре стали нарушения правил маневрирования, превышение скорости, а также несоблюдение дистанции. Анти-лидерами по количеству аварий в последний месяц осени стали Киев и область, Днепропетровщина, Одесщина и Харьковщина.

Кроме того, в ноябре в Украине произошло 16 250 ДТП, в которых погибли 311 человек, а еще 2263 получили травмы. Некоторые из этих аварий шокировали общественность и получили значительный резонанс. OBOZREVATEL разобрался, что привело к такому количеству аварий в третий месяц осени.

Напомним, 20 декабря на автодороге Ривне – Луцк в масштабную ДТП попали 8 автомобилей. Авария произошла возле поворота в село Грабов Ривненского района. По словам водителей, дорожное покрытие было скользким, они двигались медленно и с включенной аварийной сигнализацией. Однако водитель грузовика не выбрал безопасной скорости и дистанции, в результате чего столкнулся с впереди двигавшимся авто. Пострадали два человека, но от госпитализации они отказались.

Как сообщал OBOZREVATEL: