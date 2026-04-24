В Хмельницкой области мужчину насмерть засыпало землей во время копания колодца: детали трагедии. Фото

В Шепетовском районе Хмельницкой области во время копания колодца погиб мужчина1997года рождения. Его засыпало землей в результате оползня, который произошел прямо во время выполнения работ.

Спасатели смогли достать тело только после проведения аварийно-спасательной операции. Об этом сообщает ГСЧС Хмельницкой области.

Чрезвычайная ситуация произошла 23 апреля в 11:15 в селе Полянь Крупецкой территориальной общины. В Службу спасения поступило сообщение об обвале грунта во время обустройства колодца на территории частного хозяйства.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели из города Нетешин. Они провели комплекс аварийно-спасательных работ, чтобы добраться до пострадавшего, который оказался под толщей земли.

После изъятия тело мужчины передали сотрудникам полиции для проведения необходимых следственных действий. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.

