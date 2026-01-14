В Хмельницкой области Jeep столкнулся с автовозом: погибли мужчина и его 7-летний сын, есть пострадавшие. Фото

Во вторник, 13 января на автотрассе "Стрый–Изварино" в Летичевской тергромаде Хмельницкой области произошло жуткое ДТП. Внедорожник выехал на встречную полосу, после чего врезался в автовоз.

Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления Хмельницкой области. В результате ДТП есть жертвы, в частности, погибли дети.

Что известно

Предварительно установлено, что 42-летний житель Херсона, управляя внедорожником Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу движения, где врезался в автовоз Volvo FM 400, за рулем которого был 59-летний житель Днепропетровщины.

В салоне внедорожника была семья с двумя детьми. Семилетний мальчик от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя, его 39-летнюю жену и дочь в возрасте 1,5 года госпитализировали в тяжелом состоянии. От полученных травм утром, 14 января, мужчина скончался в больнице.

Водителя автовоза тоже госпитализировали с телесными повреждениями. Полицейские открыли уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

