В Хмельницкой области изнасиловали несовершеннолетнюю: подозреваемых задержали без права внесения залога

В ночь с 11 на 12 сентября в Шепетовском районе Хмельницкой области произошла трагедия. Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю девушку.

Подозреваемых задержали без права внесения залога. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По предварительной информации, злоумышленники согласовали свои действия и воспользовались беспомощным состоянием потерпевшей.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали и 12 сентября обоих мужчин задержали. Во время следственных действий прокуратура сообщила им о подозрении по статье 152 Уголовного кодекса Украины — изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц.

Чтобы предотвратить возможность уклонения от следствия или давления на потерпевшую, прокуроры подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры доказал суду обоснованность этого ходатайства, и суд постановил оставить подозреваемых под стражей.

Прокуратура и правоохранители продолжают досудебное расследование, обеспечивая контроль за ходом уголовного производства и защиту прав потерпевшей.

Напомним, в Киеве прокуратура обжалует меру пресечения в виде ночного домашнего ареста подозреваемому в групповом изнасиловании 19-летней киевлянки. Преступление было совершено в Деснянском районе города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к изнасилованию ребенка. Злоумышленник совершил сексуальное насилие над 12-летней дочерью своей сожительницы.

