В Киеве двое парней изнасиловали 19-летнюю девушку: одного из них суд отправил под домашний арест. Подробности дела

В Киеве прокуратура обжалует меру пресечения в виде ночного домашнего ареста подозреваемому в групповом изнасиловании 19-летней киевлянки. Преступление было совершено в Деснянском районе города.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Что известно

"Информируем, что Деснянская окружная прокуратура города Киева обжалует меру пресечения жителю Киева, подозреваемому в изнасиловании", – сообщили в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, двух жителей столицы – 19 и 20 лет подозревают в том, что они по очереди изнасиловали 19-летнюю девушку, которую вместе с ее подругой пригласили к себе в арендованную квартиру. Вторая киевлянка на тот момент уже поехала домой.

Действия обоих парней были квалифицированы как изнасилование, совершенное группой лиц (ч.3 ст. 152 УК Украины). Прокуроры обращались в Деснянский районный суд Киева с ходатайством о взятии подозреваемого под стражу, зато суд отправил его под ночной домашний арест.

"Меру пресечения другому подозреваемому в изнасиловании будут избирать сегодня (8 сентября. – Ред.). Прокуроры будут настаивать на содержании мужчины под стражей", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации, причастен к изнасилованию ребенка. Злоумышленник совершил сексуальное насилие над 12-летней дочерью своей сожительницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!