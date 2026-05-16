В Хмельницкой области 14-летний парень на электросамокате сбил 6-летнего велосипедиста: подросток в реанимации

В Староконстантинове Хмельницкой области 14-летний подросток на самокате совершил наезд на 6-летнего мальчика, который двигался на велосипеде. В результате столкновения дети получили травмы различной степени, в частности, юноша находится в реанимации.

Видео дня

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Что известно

Инцидент произошел 15 мая около 20:30 в городе Староконстантинов на переулке Олимпийском. 14-летний местный житель на электросамокате, совершил наезд на 6-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.

В результате столкновения оба ребенка получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.

"Младшего мальчика после оказания медицинской помощи отпустили домой. 14-летний подросток сейчас находится в реанимационном отделении", – говорится в сообщении.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ст. 291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил). Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, в начале мая, в Киевской области произошла трагедия. В селе Гатное (Фастовский район) легковое авто столкнулось с электросамокатом, на котором катались несовершеннолетние. Во время столкновения один ребенок погиб, еще один мальчик находится в критическом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий заявил, правоохранители обратили внимание на рост количества аварий с участием электросамокатов, моноколес и другого легкого электротранспорта и призвали пользователей быть ответственными на дорогах.

В полиции отметили, что электросамокаты в Украине уже законодательно признаны транспортными средствами. А значит, их пользователи остаются полноценными участниками дорожного движения и должны соблюдать правила безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!