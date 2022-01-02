В Херсоне посреди улицы избили депутата: сделал замечание из-за петард. Фото

В субботу вечером, 1 января, в Херсоне на улице Академика Тарле избили депутата горсовета от партии "Европейская солидарность" Игоря Осауленко. На него напали после того, как мужчина сделал замечание парням, которые бросали людям под ноги петарды.

Об этом на своей странице в Facebook написал коллега пострадавшего, депутат Херсонского городского совета Иван Глухов. Он сообщил, что нападавших было трое.

Глухов опубликовал фото избитого Осауленко, по которому становится понятно, что молодые люди наносили ему удары в том числе по лицу. У депутата большая гематома на одном глазу.

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Политик подчеркнул, что фракция "Европейской солидарности" в горсовете Херсона требует, чтобы полиция своевременно и объективно расследовала это нападение. Депутаты хотят, чтобы как можно скорее были установлены все обстоятельства инцидента, а виновных в избиении их коллеги нашли и привлекли к ответственности.

Добавим, что Игорь Осауленко также является волонтером, основателем и руководителем волонтерской общественной организации "Херсонская Чайка". Мужчина – военный врач, он был участником боевых действий на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой было совершено нападение на депутата одной из ОТГ Херсонской области и его супругу. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.