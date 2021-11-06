Под Одессой избили депутата с Херсонщины и его жену: мужчина в тяжелом состоянии. Фото

Вблизи Одессы было совершено нападение на депутата одной из ОТГ Херсонской области и его супругу. В тяжелом состоянии мужчина был госпитализирован, медики борются за его жизнь.

Как сообщает в субботу, 6 ноября пресс-служба полиции Одесской области, в пригороде Одессы неизвестные лица остановили машину депутата Toyota Land Cruiser Prado и избили супругов. По информации местного издания "Думская", мужчине раздробили коленные суставы.

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СМИ пишет, что пострадавшим является депутат Мирненской ОТГ, владелец крупного аграрного бизнеса.

Сейчас полиция устанавливает личности преступников. Уголовное дело открыто по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Согласно этой статье, злоумышленникам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная модель из Днепра заявила, что на нее напал таксист службы Bolt. По ее словам, водитель мог быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, так как вел себя неадекватно. Девушка написала заявление в полицию и ждет справедливого решения.