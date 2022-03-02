В Херсоне оккупанты убили отца православного священника, который рассказал правду о войне. Фото

Во время обстрела жилого дома в Херсоне погиб отец протоиерея Георгия Гуляева, который выступил против агрессии России в Украине. Православный священник старался донести россиянам настоящую правду о войне.

О трагической утрате глава Молодежного отдела Херсонской епархии сообщил на своей странице в Facebook. "Прошу молитв о новопреставленном Анатолии – это мой папа. Вчера обстреляли родительский дом в Таврическом микрорайоне Херсона", – написал Георгий Гуляев.

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Его мать в порядке – насколько это вообще возможно в такой ситуации.

По словам отца Георгия, сейчас в Херсоне очень сложная ситуация: "Из новостей – у нас все плохо. Проезд гражданского транспорта блокируется, передвижение гражданского населения пресекается, доставить тела убитых и умерших в морг – большая проблема".

Георгий Гуляев начало российской агрессии встретил в Донецке, переехал в Херсон в 2015 году. Он был одним из немногих людей, которые пытались предотвратить позорный "парад" попавших в плен на Донбассе украинских военнослужащих.

На своей странице в Facebook протоиерей пишет о том, что происходит в Херсоне и пытается донести до россиян настоящую правду о войне в Украине.

Священник открыто говорит, что сейчас происходит беззаконие – бомбежки мирных городов, разрушение жизни сотен тысяч людей, и, самое страшное, попытка оправдать зло.

"…На территории в основном русскоязычных регионов Украины (Сумы, Харьков, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Херсон, Одесса, Киев и т.д.) проходит "просветительское мероприятие" гастролеров из РФ. По мнению режиссера, горящие дома, разбитая инфраструктура, беженцы, убитые и раненные мирные жители, нарушенная логистика должны вызвать любовь и уважение к "освободителям с востока". Но то, что прокатило в Донбассе, здесь не пройдёт... Эффект прямо противоположный", – написал отец Георгий.

Также он сообщил, что во всех приходах Украины молятся за воинов Вооруженных сил Украины и помогают беженцам.

Отец Георгий, много лет проживший на востоке нашей страны, рассказал, что основной пропагандистский посыл сегодняшнего вторжения в Украину – "8 лет убивали детей Донбасса". Дети действительно, гибли, однако в этом виновны в первую очередь "освободители".

"Сумасшедшие, призвавшие "русский мир" в спокойный и мирный Донбасс – Гиркин и компания, начавшая вооруженный захват Славянска и Донецка. Я общался лично с лидерами боевиков. 100 национальностей "жили-не тужили" пока не пришли "освободители" и не убедили, что "будет, как в Крыму". 8 лет лидеры "республик" пудрили мозги дончанам обещаниями лучшей жизни, при этом превращая город-миллионник Донецк в захолустный райцентр. Накачивали координаторами, оружием, рублями и законами, которые не имею никакой силы и разворовывали промышленность", – считает протоиерей.

Также, по его мнению, в гибели детей на Донбассе есть и вина родителей, которые в условиях военных действий не вывозили сыновей и дочек с обстреливаемой территории, а "держались за дом, мебель, посуду и прочее".

Как сообщал OBOZREVATEL, городской голова Херсона Игорь Колыхаев просит организовать зеленый коридор, чтобы вывезти из города погибших и раненых при обстреле российскими оккупантами. Мэр также отметил, что городу нужны медикаменты и пищевые продукты. Он обратился в СМИ с просьбой о помощи и попросил журналистов привлечь их связи не только с украинскими, но и с мировыми политиками.