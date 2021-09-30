В Херсоне мужчина случайно проломил голову ребенку: малыш чудом выжил

Молодой житель Херсона проломил голову своему сыну, которому не исполнилось еще и года. Это произошло во время занятий спортом.

Об инциденте сообщили местные Telegram-каналы. Они ссылаются на источники, на сайте ГУ Нацполиции в Херсонской области о нем не говорится.

В сети пишут, что 20-летний отец малыша занимался зарядкой. Не заметив, как позади подкрался мальчик, он случайно ударил его ногой по голове.

Малыша каретой скорой помощи госпитализировали в больницу. В ходе осмотра медики диагностировали у него пролом теменной кости.

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Отмечается, что мальчик чудом выжил, он только недавно научился ходить.

"Для этого существуют специальные заборики, дверь в конце концов", "Жалко. И ребенка, и отца. Надеюсь, все будет хорошо и папа научится смотреть по сторонам", – прокомментировали в сети херсонцы.

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