В Херсоне волонтеры нашли кошку, которой изверги набили тату в виде нацистских символов. Фото

В Херсоне неизвестные набили на ушах бездомной кошки тату с нацистскими символами. Волонтеры нашли ее и хотят отдать в добрые руки.

Об издевательствах над животным сообщила на своей странице в Facebook зоозащитница Елена Таран. Она призналась, что шокирована поступком. Как написала волонтер, ее глаза уже "много чего видели, и нервы еле, но выдерживали, но этот факт – уже просто ни в какие ворота".

Кошка, которая пострадала от рук неизвестных, еще с весны текущего года жила в разных подъездах.

По словам Таран, волонтеры знали о ней и сикали ее. "И вот, недавно нашли. Нашли уже с пятью котятами. И тоже, ее выставили добропорядочные жильцы из очередного подъезда", – написала зоозащитница.

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Животное пока что продолжает жить со своими котятами, просит еду на ближайшем рынке и остановке. Бездомного питомца недавно стерилизовали.

"Хорошо, что наши маленькие друзья, не понимают всю скотскость этих поступков, они терпят боль и продолжают жить, кормить своих деток, спасаться и терпеть. Ведь у них нет выбора. Его за них сделали когда-то их "верные" хозяева", – подытожила Таран.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Днепре девушке-живодеру, которая на глазах соседей выбросила кота с окна восьмого этажа, дали два года условного срока. Шансов выжить у домашнего питомца не было, он умер на месте инцидента на глазах у свидетелей.