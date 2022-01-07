В Харькове у подъезда дома обнаружили тело младенца в пакете: появились данные о матери ребенка. Фото

В Харькове возле подъезда многоэтажного дома обнаружили тело младенца в пакете. По предварительной информации, матерью ребенка оказалась 22-летняя девушка.

ЧП произошло по улице Есенина около девяти часов вечера четверга, 6 декабря. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

На место происшествия выезжали руководители и следователи Харьковского районного управления полиции № 3. Они предприняли ряд мер, чтобы разыскать родителей умершего ребенка, а также установить возможных свидетелей. В частности, правоохранители провели поквартирный обход жилых домов, опросили местных жителей и установили наличие камер видеонаблюдения.

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Полицейским удалось установить, что матерью младенца оказалась 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова. Она является гражданкой другой страны и проживает в многоквартирном доме, возле которого и было обнаружено тело мертвого ребенка.

На данный момент женщину госпитализировали в больницу. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин его смерти.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. 22-летней девушке грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе двое подростков в заброшенном здании обнаружили тело новорожденной девочки. Мертвый ребенок был завернут в полимерный пакет.

Ранее жительница поселка Коротич Харьковской области, по предварительным данным, родила мертвого ребенка и почти полгода хранила его тело в сарае.

В пятницу, 26 марта, в парке возле одной из городских больниц Харькова нашли тело младенца. Его случайно заметил прохожий.

Также OBOZREVATEL сообщал, что на территории частного дома в Днепре поисковая собака полиции нашла в выгребной яме тело новорожденного мальчика.

Также 27 марта на Харьковщине 41-летняя женщина родила ребенка в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила в яму. Мальчик выжил и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Личность матери установлена.