В Харьковской области в результате взрыва гранаты погибли три человека: подробности трагедии

В городе Златополь Харьковской области вечером 22 июля в результате взрыва гранаты погиблитрое молодых мужчин. Известно, что трагедия произошла из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

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Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Об обстоятельствах трагедии сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

От травм, полученных во время взрыва, на месте погибли трое мужчин 1999 и 2003 годов рождения. После проведения первоочередных следственных действий сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии, а также происхождение взорвавшегося боеприпаса. Досудебное расследование продолжается.

В Златопольском городском совете выразили соболезнования родным и близким погибших и призвали жителей не прикасаться к оружию, боеприпасам и любым взрывоопасным предметам. В случае обнаружения подозрительных находок граждан просят немедленно сообщать об этом по телефонам 102 или 112.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Подольском районе Одесской области во время проверки документов мужчина, находившийся в статусе "лицо, не имеющее права на ношение оружия", достал гранату и начал угрожать ею полицейским. Через мгновение раздался взрыв, в результате которого пострадали двое правоохранителей и сам мужчина.

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