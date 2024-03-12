В Харьковской области сотрудники ТЦК в комендантский час воровали газ из труб: нанесли ущерб на 400 тыс. грн

В Харьковской области сотрудники военкомата в комендантский час воровали из труб газ, принадлежащий "Укргаздобыче". Они нанесли ущерб компании на более чем 400 тысяч гривен.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила, что следователи объявили подозрение четырём военным, похищавшим газовый конденсат. Воровство совершалось в комендантский час, во время которого фигуранты "имели возможность свободно и беспрепятственно передвигаться".

Группу злоумышленников возглавлял бывший стрелок-помощник гранатометчика отделения охраны районного территориального центра комплектования. Его сообщниками оказались военные этого же ТЦК.

"Протиправная деятельность их заключалась в похищении нефтепродуктов, которые находятся в магистральных трубопроводах Харьковской области. Действия злоумышленников могли привести к аварии, пожару, значительному загрязнению окружающей среды, повлечь за собой гибель людей или другие тяжелые последствия", - отметили прокуроры.

Задержанным инкриминируют ч. 5 ст. 185 УК – тайное похищение чужого имущества в крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного времени. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы и конфискацию имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области контрразведка СБУ задержала жену экс-регионала, которая собирала информацию о Силах обороны на территории региона, и сливала ее россиянам.

А в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который на трамвайной остановке ограбил 80-летнюю пенсионерку. Во время обысков у него дома обнаружили патроны и дымовые шашки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!