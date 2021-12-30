В Харьковской области поезд снес "Газель" на переезде, водитель погиб. Фото с места аварии

В среду, 29 декабря, в селе Ржавчик Лозовского района Харьковской области скоростной электропоезд "Близнецы-Харьков" столкнулся с автомобилем "ГАЗ-2752". От полученных травм 39-летний водитель погиб на месте.

Об аварии сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области. Отмечается, что водитель "Газели" выехал на необорудованный шлагбаумом переезд на запрещающий сигнал светофора. 34-летний машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

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Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Согласно официальной статистике Патрульной полиции Украины, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло 170 972 ДТП. В них погибли 2926 человек и травмированы 27 296 человек.

В частности, в ноябре в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушения правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий произошло из-за несоблюдения дистанции.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибли 12 человек.

Напомним, в Киевской области на железнодорожном пути погиб 27-летний мужчина. Его сбил поезд сообщением "Киев – Каменец-Подольский". Предварительно было установлено, что погибший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист применил экстренное торможение и звуковой сигнал. Однако избежать смерти мужчины не удалось – от полученных травм он скончался на месте происшествия.

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