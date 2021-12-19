На Одесщине поезд сбил насмерть 17-летнего парня: выяснились детали трагедии. Фото

В селе Чубовка Подольского района Одесской области 19 декабря под колесами товарного поезда погиб несовершеннолетний парень. По словам машиниста, тот сидел на железнодорожных путях.

Трагический случай произошел около 05:00 воскресенья возле станции Чубовка. Об этом информирует Подольское райуправление полиции на сайте ГУНП в регионе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Правоохранители пересказали показания машиниста товарняка. Он подчеркнул, что подавал звуковой и применил экстренное торможение, когда заметил на путях парня.

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Однако наезда избежать не удалось: полученные в результате травмы были несовместимы с жизнью потерпевшего. Медики скорой помощи, сразу прибывшие по вызову, только констатировали его смерть.

Правоохранители уже выяснили, что погибший – местный житель ему было всего 17 лет.

Ведомости по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что санкция настоящей статьи предусматривает наказание виновному в виде штрафа (3400-5800 грн), до двух лет исправительных работ или до пяти лет ограничения/лишения свободы. Однако детали и обстоятельства трагедии еще устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря товарный поезд сбил женщину в Тарасовке на Киевщине. Это произошло, когда она переходила путя, личность погибшей не была установлена сразу.