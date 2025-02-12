В Харькове злоумышленник нанес ножевое ранение военнослужащему на территории ТЦК: появились подробности

В Харькове мужчина напал на военнослужащего на территории районного центра комплектования и социальной поддержки. Во время нападения преступник использовал газовый баллончик и нож.

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Военнослужащему оказана необходимая помощь, угрозы его жизни нет. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного ТЦК и СП.

По информации ведомства, происшествия произошло 12 февраля на территории одного из РТЦК и СП. Злоумышленник использовал газовый баллончик, а затем нанес военнослужащему ВСУ ножевое ранение.

На место происшествия были направлены дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи. Преступник задержан сотрудниками Национальной полиции.

"Обращаем внимание украинского общества на то, что это преступление произошло на фоне позорной информационной кампании, целью которой является дискредитация военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и сил обороны Украины", – сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия. Командование и личный состав областного и районного ТЦК и СП оказывают максимальное содействие следствию. В ведомстве выразили уверенность, что по результатам расследования и соответствующего решения злоумышленник понесет неотвратимое наказание в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, 2 февраля, возле здания РТЦК и СП в Павлограде произошел взрыв. В результате взрыва осколочное ранение получил 24-летний военнослужащий.

Ранее сообщалось, что в Чернигове мужчина распылил в лицо военному ТЦК перцовый баллончик и угрожал телескопической дубинкой. После инцидента он сбежал и закрылся в квартире, однако полицейские при поддержке спецназа разблокировали двери и провели обыск. У фигуранта изъяли около 1 кг конопли и около 200 патронов.

Как сообщал OBOZ.UA, в воинских частях и ТЦК ужесточилась охрана после серии терактов, проведенных по заказу спецслужб РФ, в том числе и при участии смертников. Правоохранители ведут следствие относительно всех случаев нападения.

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