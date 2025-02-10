В Чернигове мужчина распылил в лицо военнослужащего ТЦК перечный баллончик и поплатился: что ему грозит

В Чернигове мужчина распылил в лицо военному ТЦК перечный баллончик и угрожал телескопической дубинкой. После инцидента он сбежал и закрылся в квартире, однако полицейские при поддержке спецназа разблокировали двери и провели обыск. У фигуранта изъяли около 1 кг конопли и около 200 патронов.

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Об этом 10 февраля сообщили в полиции Черниговщины. Как рассказали правоохранители, инцидент произошел 6 февраля во время уведомления граждан работниками ТЦК и СП.

В Черниговское райуправление поступило сообщение о том, что на одной из улиц областного центра мужчина отказался предоставить документы для проверки.

Он вел себя агрессивно, замахнулся на одного из военнослужащих телескопической дубинкой, затем распылил ему в лицо перечный баллончик раздражительного действия и сбежал.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого – им оказался 43-летний житель Чернигова.

После содеянного он закрылся в своей квартире.

При силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения полицейские провели безотлагательный обыск с привлечением кинолога.

Во время обыска они изъяли телескопическую дубинку, почти 1 кг конопли и около 200 патронов разного калибра.

Все изъятое направлено на проведение экспертизы.

Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 статьи 350 (преднамеренное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу) и ч. 1 статьи 309 (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Также следователи готовят сообщения о подозрении в незаконном обращении с оружием (ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса).

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в воинских частях и ТЦК ужесточились охрана после серии терактов, проведенных по заказу спецслужб РФ, в том числе и при участии смертников. Правоохранители ведут следствие относительно всех случаев нападения.

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