В Харькове задержали вора-рецидивиста, ограбившего церковь. Фото

В Харькове полицейские охраны задержали 30-летнего мужчину при попытке ограбить храм в Слободском районе. Из церкви он успел вынести деньги, иконы и книги.

Инцидент произошел ночью 7 июля. Об этом информирует ГУ Нацполиции в Харьковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что примерно в 00:46 среды в помещении религиозного сооружения по улице Садовопарковая сработала сигнализация. Диспетчер пульта передала эту информацию наряду полиции охраны.

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Через несколько минут те были уже на месте, они застали поврежденный замок входной двери, поэтому окружили храм. В это время из окна выпрыгнул мужчина и начал бежать к лесополосе.

Подозреваемый не отреагировал на требование водителя экипажа остановиться, поэтому полицейские охраны применили оружие – выстрел раздался вверх в воздух (в результате этого никто не пострадал). Только тогда злоумышленник остановился, его удалось задержать.

Вором оказался уроженец Харьковской области, ранее он уже трижды привлекался к ответственности за имущественные преступления. В прошлом году мужчину освободили после отбытия срока наказания.

Рецидивиста передали полицейским со следственно-оперативной группы ГУ НП в области. Вещественные доказательства были изъяты.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК. Санкция этой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Задержанного поместили в изолятор временного содержания, решался вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле бара "Молодость" в Харькове утром 8 июля произошла поножовщина на фоне спора о территориальной принадлежности оккупированного Крыма. Мужчина порезал другому руку, позже нападавший скрылся с места инцидента.