В Харькове взорвали гранату и стреляли в метро: полиция задержала хулигана. Фото

26 апреля в Харькове пьяный мужчина применил стартовый пистолет в метро; нарушитель уже задержан. Другой инцидент произошел вблизи супермаркета в Салтовском районе – там неизвестное лицо взорвало гранату.

Видео дня

В результате обоих правонарушений пострадавших нет. Подробностями поделились пресс-службы Национальной полиции и Харьковской областной прокуратуры.

Стрельба в метрополитене

На станции "Исторический музей" около 21:10 воскресенья вооруженный мужчина произвел выстрел вверх. По данным правоохранителей, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Хулигана доставили в комнату полиции для выяснения всех обстоятельств. Стартовый пистолет изъят. "В результате происшествия никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано", – отметили в прокуратуре.

Правоохранители решают вопрос о привлечении нарушителя к ответственности. Предварительная правовая квалификация – хулиганство (ст. 296 УКУ).

Взрыв на улице

В 19:15 воскресенья полиция получила вызов о взрыве возле магазина в Салтовском районе. На улицу Тракторостроителей выехала следственно-оперативная группа.

Копы провели осмотр места происшествия и зафиксировали повреждения стеклянных дверей на входе в подвальное помещение супермаркета. Люди из-за взрыва не пострадали.

"По предварительной информации, на месте найден и изъят запал от гранаты. Эксперты устанавливают тип взрывного устройства", – проинформировали в правоохранительном ведомстве.

По состоянию на вечер 26 апреля оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к противоправным действиям продолжались.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!