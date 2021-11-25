В Харькове водитель авто и пешеход устроили драку посреди дороги. Видео

В Харькове в районе метро "Холодная гора" произошла драка между пешеходом и водителем. Конфликт разгорелся якобы из-за того, что последний не пропустил мужчину на пешеходном переходе.

За это автомобиль получил удар ногой, сообщил Telegram-канал "ТРУХА Харьков", опубликовав видео инцидента. На кадрах видно, как на дороге, среди оживленного движения дерутся двое мужчин (чтобы посмотреть новость, доскролльте до конца новости).

Напомним, ранее в Одессе пассажир подрался с водителем маршрутки из-за отсутствия маски. Он заявил, что мужчина за рулем не соблюдает правила карантина. Мужчины обменялись несколькими ударами кулаками, а потом пассажир повалил водителя на землю и продолжил бить. Чем закончился инцидент, неизвестно.

Видео дня

В Харькове нетрезвый мужчина устроил дебош в одном из вагонов метрополитена на станции "Проспект Гагарина". Он зашел в салон с бутылкой пива, которое разлилось по полу, и приставал к пассажирам. Также он ударил по зеркалу состава.

Машинисту пришлось покинуть свою кабину, зайти в салон и утихомирить гражданина. Для этого он применил силу и несколько раз ударил хулигана, повалив его на сидение, а потом и на пол. В результате машиниста отстранили от работы. По факту конфликта полиция проводит проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше украинец остался без глаза после того, как подрался с хозяином одного из местных пабов. Мужчина отказался оплачивать счет, после чего на него обрушился гнев владельца заведения.