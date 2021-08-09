В Харькове несовершеннолетний в кафе напал с ножом на мужчину. Момент попал на видео

В Харькове утром 8 августа несовершеннолетний парень с ножом напал на мужчину и нанес ему телесное повреждение. Предварительно, пострадавший перед этим заступился за девушку, а подросток "отомстил" ему.

Преступление произошло в одном из кафе на улице Рымарской, где были установлены камеры видеонаблюдения. Роликом с моментом поножовщины в понедельник, 9 августа, поделился Telegram-канал "ТРУХА⚡️Харьков" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

По информации Telegram-канала, мужчина якобы вступил в конфликт на улице, в сквере возле торгового центра Ave Plaza. После перепалки он "убегал" и зашел внутрь заведения KOFEiN.

За ним последовал несовершеннолетний. На видео, снятом в кофейне, видно, что подросток подбежал к оппоненту, когда тот стоял спиной к нему. Далее тот развернулся, а парень резко нанес мужчине удар ножом по груди, после чего пострадавший отбежал в сторону.

Следующий эпизод – оказание помощи потерпевшему. Сперва рану обработал и перевязал сотрудник заведения. Потом мужчину осмотрели медики скорой помощи.

При этом камеры зафиксировали лицо нападавшего, а еще – девушку, которая бежала по улице, и еще одного молодого человека (видимо, из одной компании).

"Удар ножом оказался средней тяжести. Порез, шириной в ладонь, дошел до ребер", – сказано в сообщении.

Осторожно, ролик 18+!

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве в июле 2021 года совершили почти сотню грабежей и разбойных нападений (в июне чуть более 70-ти). Преступники чаще стали нападать на своих жертв в местах отдыха, а в погоне за крупной добычей грабить ювелирные магазины, банки и другие финансовые учреждения.