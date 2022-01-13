Загадочно пропавшую в Ужгороде женщину обнаружили мертвой с пакетом на голове: неизвестный вел переписку от ее имени

В Закарпатской области обнаружили тело пропавшей 30 декабря Габриэллы Яцкович. По предварительным данным это было убийство, при чем еще какое-то время неизвестный вел переписку с телефона покойной от ее имени.

В правоохранительных органах говорят, что тело женщины нашли на чердаке дома ее матери с пакетом на голове. Об этом сообщает местное издание "Закарпатье онлайн".

Первыми об исчезновении женщины в полицию сообщила подруга, которая обеспокоилась ее продолжительным отсутствием. Те, кто забил тревогу, отмечали, что пропавшая была ответственной, поэтому не могла просто так оставить на улице свою собаку, а также без уважительных причин не выйти на работу.

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Впрочем, издание пишет, что несколько дней в полиции никак не реагировали на заявление, а по факту начали поиски только после значительной огласки в соцсетях. В результате тело женщины обнаружили на чердаке дома ее матери. При этом на голове у нее был пакет. Предварительные выводы говорят о том, что ее задушили.

Стоит отметить, что еще какое-то время неизвестный вел переписку от имени пропавшей женщины. В ней говорилось, что Габриэлла якобы улетела на отдых в Египет, а в подтверждение этому в переписку скинули фото из интернета, датированные 2019 годом.

Напомним, в Днепропетровской области полиция разыскивает пропавших без вести женщину и ее малолетнюю дочь. Они еще 31 декабря ушли из дому и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне после новогоднего корпоратива в ресторане "Моцарт" исчезла 38-летняя женщина Яна Судакова. Ее разыскивали три дня и в результате обнаружили мертвой в заброшенном здании.