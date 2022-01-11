В Харькове у 'короля автострады' изъяли кабриолет: вернут, когда погасит 100 тыс. гривен штрафов. Видео

В Харькове у водителя кабриолета изъяли автомобиль. Причиной этого стали многочисленные штрафы за нарушение Правил дорожного движения.

Автомобиль "королю автострады" вернут только после погашения штрафов, общая сумма которых уже составляет 100 тыс. гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Восточного межрегионального управления Министерства юстиции в Харькове Сергей Разумный.

По его словам, в "достижениях" данного водителя числится одиннадцать протоколов за нарушение ПДД и три решения суда за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

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"Общая сумма задолженности перед бюджетом около 100 000 грн. и это не мешает "королю автострады" безнаказанно и без прав гонять по улицам Харькова. Но так было раньше", — добавил он.

Разумный отметил, что по инициативе Министерства юстиции сотрудники Департамента государственной исполнительной службы изъяли автомобиль, что бы, во-первых, обеспечить 100% исполнения исполнительных документов, а, во-вторых, ограничить общество от таких негодяев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная исполнительная служба решила отбирать автомобили у водителей, которые существенно превысили скорость и не оплатили штрафы. Начать решили с Харькова. В дальнейшем инициативу планируют расширить на Киева, а после – и на всю Украину.

4 ноября 2021 года в Харькове у водителя, который не оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения, изъяли автомобиль. Такое решение было принято впервые в Украине. Тогда без своего Mercedes остался 32-летний гражданин Нигерии.

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