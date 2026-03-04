В Харькове прогремел взрыв возле подъезда многоэтажки: погиб мужчина, его жена ранена

В Харькове возле одного из подъездов многоэтажки произошел взрыв. В результате инцидента погиб мужчина, его жена получила ранения.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Предположительно, произошел несчастный случай

По информации полиции, взрыв возле подъезда многоэтажного жилого дома прогремел во вторник, 3 марта, около 21:00.

"В результате происшествия мужчина 1980 года рождения погиб на месте. Его жена, 1982 года рождения, получила телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Женщина была доставлена в медицинское учреждение. На месте инцидента работали специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

"Предварительно основной версией является "несчастный случай", решается вопрос о правовой квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом Украины", – отмечается в сообщении.

Напомним, накануне в Харькове прогремел взрыв в многоэтажке в Салтовском районе. В результате есть погибшие и пострадавшие, также зафиксировано повреждение перекрытия между тремя этажами. Причины взрыва устанавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Вышгородском районе Киевской области в квартире многоэтажного жилого дома произошел взрыв. В результате этого пострадали женщина и мужчина.

