В Харькове посреди улицы взорвалось авто, на месте работает полиция. Видео

В четверг, 30 декабря, в Харькове взорвался и загорелся автомобиль Renault Symbol, обломки которого разбросало по дороге. Находившиеся в салоне парень с девушкой чудом не пострадали.

ЧП произошло около 09:00 по улице Большая Панасовская, 115, сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе. Первые кадры зафиксировали очевидцы, видео опубликовал Telegram-канал ВЕХА (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что авто только выехало из двора. Водитель решил переключиться с бензина на газ и, вероятно, из-за какой-то технической неисправности раздался взрыв под капотом. Последний разлетелся на куски.

Видео дня

Парень за рулем смог первым выйти из авто, и поспешил на помощь девушке – та была на заднем пассажирском сидении, где в дверях после взрыва заклинило ручку.

Тушить пожар им помогали работни из соседних ларьков, а также прохожие и проезжие.

"Девушка потом схватила чайник и тушила вместе со всеми. Слава Богу, все закончилось хорошо для людей, не для автомобиля", – говорится в сообщении в сети.

Там пишут, что взорвавшийся белый седан был арендован, но застрахован.

На место ЧП выезжали пожарники из двух отделений спасательной службы на автоцистернах. Они застали пожар в моторном отсеке и частично салоне авто на площади 2 кв. м.

"До прибытия пожарных очевидцы пытались самостоятельно потушить авто огнетушителями, а также водитель бетоновоза. В 09:19 пожар был локализован, а в 09:31 полностью ликвидирован", – сообщили в ГСЧС.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября в Харькове посреди улицы взорвался и загорелся автомобиль ВАЗ. Транспортное средство стояло на парковке, в ЧП никто не пострадал.