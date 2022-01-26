В Харькове погиб строитель при реконструкции дома: на мужчину упала стена. Фото
В Харькове на 51-летнего мужчину рухнула стена, в результате чего он погиб. Трагедия произошла во время реконструкции нежилого дома.
Об этом сообщается на сайте ГУ НП Харьковской области. Происшествие случилось 26 января около 9:40 на улице Фейербаха (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Погибший был жителем города Сумы.
На место выезжали следственно-оперативная группа и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Данные о происшествии внесены в Единый журнал учета заявлений и сообщений. Проводится проверка всех обстоятельств трагедии.
Напомним, что в сентябре в Киеве погиб строитель. Мужчина сорвался с высоты и упал на багажник легкового автомобиля. От полученных травм он погиб на месте.
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае также в Киеве на стройплощадке погиб мужчина, упав с восьмого этажа.