В Харькове отстранили машиниста метро, который избил пьяного дебошира

Машиниста метро Харькова, который подрался с нетрезвым пассажиром на станции "Проспект Гагарина", отстранили от работы. По факту конфликта полиция проводит проверку.

Как рассказал "Суспільному" пресс-секретарь Харьковского метрополитена Алексей Битнер, инцидент произошел вечером в пятницу, 15 октября на Холодногорско-Заводской линии.

Сейчас осуществляется служебная проверка. В то же время пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Соболевская сообщила, что никто из участников драки с заявлением в правоохранительные органы не обращался.

Видео дня

Напомним, видео драки в метро попало в соцсети 16 октября. Оно зафиксировало, как машинист бьет одного из пассажиров. Последний распивал в общественном транспорте алкоголь, а также ударил по зеркалу вагона. На другом видео видно, как с пассажиром общаются охранник метро и сотрудник полиции.

При этом один из читателей Telegram-канала "ХС | Харьков", представившийся сотрудником метрополитена, рассказал, что ситуация, которую зафиксировала видеокамера, произошла после устного предупреждения нетрезвому пассажиру со стороны машиниста, но пассажир продолжил оскорблять и угрожать.

Он также рассказал, что машинист, нарушивший инструкцию, якобы уже написал заявление на увольнение, и потребовал от руководства метро "разобраться в ситуации и дать человеку доработать до пенсии". По его словам, машинист, которого отстранили, – "человек абсолютно не конфликтный, спокойный, уравновешенный", а конфликт произошел из-за того, что сотрудники метрополитена работают в состоянии постоянного стресса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве посредством перформанса показали, во что может превратиться метро, если жители будут поддерживать нелегальную торговлю. В рамках акции в поезде "появился" салон красоты и "точки" продаж техники и овощей.