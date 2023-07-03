В Харькове нашли застреленного полицейского: возле тела был пистолет – СМИ

В Харькове нашли застреленным сотрудника одного из районных отделов областной Национальной полиции. Его тело лежало на улице возле жилого дома в Немышлянском районе, рядом находился табельный пистолет правоохранителя.

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Инцидент произошел рано утром в понедельник, 3 июля, в 6:40. По данным местного телеканала АТН, речь может идти о суициде. Точная причина смерти официально пока что не установлена.

Факт гибели копа журналистам подтвердил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко. В СМИ написали, что у правоохранителя была огнестрельная рана головы. Возможно, он застрелился, применив собственное табельное оружие.

Для проверки всех обстоятельств дела начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство с примечанием "самоубийство").

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