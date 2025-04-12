На Киевщине легковушка на скорости съехала с дороги и столкнулась с деревом: есть погибший. Подробности ДТП и фото

В Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и столкнулась с деревом. Чтобы достать тело погибшего водителя из изуродованной машины, спасатели задействовали специнструмент.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, 11 апреля в 14:30 к ним поступило сообщение о том, что в селе Вильная Тарасовка произошло дорожно-транспортное происшествие.

"По прибытию стало известно, что автомобиль Daewoo Lanos по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в дерево. Спасатели с помощью лебедки стабилизировали транспортное средство, после чего комбинированным инструментом деблокировали водителя. К сожалению, мужчина погиб на месте", – добавили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в столичном регионе в субботу, 12 апреля, на Броварском проспекте произошла масштабная авария с участием сразу пяти автомобилей. В результате ДТП образовалась большая пробка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!