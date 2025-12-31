В Харькове мужчина выстрелил в сторону работника ТЦК во время проверки документов и скрылся: злоумышленника задержали
В Харькове мужчина произвел выстрел в сторону работника территориального центра комплектования (ТЦК) и скрылся. Инцидент произошел во время проверки документов у водителя автомобиля.
Виновника задержали, ему светит до семи лет лишения свободы. Детали сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.
Детали дела
По информации правоохранителей, чрезвычайное происшествие произошло 31 декабря около 9:00 в Немышлянском районе города Харьков.
Во время проверки документов 42-летний водитель автомобиля открыл огонь в сторону военнослужащего ТЦК и СП, после чего скрылся с места инцидента.
"В результате инцидента военнослужащий телесных повреждений не получил, пулей была повреждена форменная одежда", – говорится в сообщении.
Для быстрого задержания правонарушителя в городе была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его в процессуальном порядке.
По данному факту открыто досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
"Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении", – говорится в сообщении.
Напомним, 24 декабря во время выполнения служебных обязанностей на группу оповещения Сарненского районного ТЦК и СП напали мужчины мобилизационного возраста. В результате инцидента один из военных получил перелом ребра и ушибы легких.
Как писал OBOZ.UA, в Харькове перед судом предстал местный житель, который во время конфликта бросал кирпичи в военных ТЦК, угрожал ножом и ругался. В результате чего один из военных получил легкое повреждение лица. Мужчину наказали двумя годами испытательного срока.
