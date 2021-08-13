На Луганщине 17-летний парень открыл огонь по компании подростков: есть раненый. Фото
В Рубежном на Луганщине 17-летний парень обстрелял группу подростков. Один из них получил ранение и был госпитализирован.
Об этом в Facebook сообщила спикер ГУ НП Луганской области Татьяна Погукай. Инцидент случился 12 августа около 23:30 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Пулевое ранение получил 13-летний парень. Его доставили в Лисичанскую детскую больницу.
По данным следствия, стрельба произошла, когда группа подростков ехала на велосипедах. 17-летний парень вышел из дома с пневматическим ружьем и выстрелил в них.
Правоохранители установили, что оружие было сделано самостоятельно из разных частей пневматических винтовок калибра 4,5мм. Все маркировки деталей и номера отсутствовали.
Ружье изъяли и направили на экспертизу. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
Также открыто уголовное производство по статье 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение). Парню грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Напомним, что в конце июля в Николаеве также произошла стрельба во время массовой драки подростков. Один из них пострадал, его забрали на скорой помощи.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Желтых Водах произошла драка с участием четверых мужчин, во время которой была открыта стрельба. Двое участников потасовки получили огнестрельные ранения.