В Харькове мужчина решил сыграть в 'русскую рулетку' и попал в больницу с ранением головы

В Харькове в субботу днем, 18 сентября, 42-летний мужчина решил поиграть в "русскую рулетку" и выстрелил себе в правый висок из пневматического пистолета. Пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия вызвали медиков скорой. Об этом сообщили на странице КНП ХОС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в Facebook.

Врач и фельдшер, которые прибыли на вызов, оказали харьковчанину экстренную помощь. После этого стрелка с ранением доставили в нейрохирургическое отделение больницы.

Причины, которые подтолкнули нетрезвого мужчины к опасной "игре" с оружием, в настоящее время выясняются.

"Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф напоминает всем об опасности и рисках, возникающих при хранении и использовании огнестрельного и пневматического оружия. Оружие – не игрушка! Будьте осторожны и ответственны!" – добавили медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября в Харькове застрелился известный бизнесмен Олег Привалов. Он покончил с собой в туалете собственного ресторана.

Мужчина выстрелил себе в голову из помпового ружья, оставив перед этим предсмертную записку.