В Харькове мужчина грозил взорвать дом: жителей эвакуировали. Фото и видео

В Харькове мужчина угрожал взорвать жилой девятиэтажный дом. Жителей эвакуировали, а самого виновника переполоха задержали и доставили в психиатрическую больницу.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Харьковской области. Правоохранители не нашли взрывчатки у задержанного (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Телеканал "Украина 24" уточняет, что до приезда полиции и спасателей люди сами начали выбегать из дома. Затем была организована эвакуация.

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Инцидент произошел на улице Днепровская 1 около 15:00, а уже к 18:00 жителей начали пускать в дом.

После переговоров оказалось, что у мужчины не обнаружили ни гранаты, ни взрывчатки. Также на место ЧП выезжали газовики, чтобы проверить, все ли в порядке.

Как пишет местный Telegram-канал "Труха", у мужчины якобы есть справка из психбольницы.

Впоследствии подозреваемого забрали в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3.

Напомним, что 4 августа здание Кабинета министров в Киеве захватил мужчина с гранатой и угрожал взорвать ее. Как выяснилось, это был участник боевых действий Владимир Прохнич. После переговоров его удалось задержать, а затем правоохранители сообщили ему о подозрении.

Как OBOZREVATEL сообщал, ранее в столице в многоэтажном доме взорвалось самодельное устройство.