В Харькове конфликт водителей на дороге обернулся стрельбой: в полиции раскрыли детали. Фото

В воскресенье, 5 сентября, в Харькове между двумя водителями произошла ссора. Конфликт закончился стрельбой.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе, конфликт случился на проспекте Любви Малой около 09:25. В полиции рассказали, что на дороге конфликтовали двое водителей. Во время ссоры 61-летний мужчина достал фонарик-шокер и несколько раз ударил другого водителя.

Свидетелем этого стала 58-летняя жена водителя и 39-летний сын другой стороны конфликта. Последний вмешался в конфликт и сделал один выстрел из травматического пистолета с резиновыми пулями. Отмечается, что мужчина сразу оказал помощь пострадавшему.

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В полиции добавили, что стороны конфликта были опрошены. Данные о происшествии внесены в Единый учет информационной системы МВД, проводится проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове возле ресторана на улице Ярослава Мудрого неизвестный открыл стрельбу из автомата. Его личность установлена.