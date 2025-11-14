В Харькове комендант общежития избил 75-летнюю женщину, потому что она 'не экономила электроэнергию', и получил приговор

В Харькове перед судом предстал комендант общежития №7 Государственного биотехнологического университета. По данным следствия он избил 75-летнюю жительницу, потому что по его словам, она не экономила электроэнергию.

Об этом говорится в вердикте Немышлянского райсуда Харькова. Подсудимый нанес женщине две травмы средней степени тяжести.

Подробности дела

Согласно тексту документа, инцидент произошел два года назад, 14 февраля. Комендант рассказал, что его сын-электрик общежития, сказал ему, что потерпевшая пользуется электропечкой на 6600 кВт при разрешенной технике до 2000 кВт. Когда он поднялся на кухню второго этажа и выключил печку, женщина, по его словам, ударила его крышкой кастрюли.

"Тогда он намеренно толкнул ведро из печки в раковину, которая была рядом. После чего потерпевшая набросилась на обвиняемого (ногтями в лицо), он защищался отталкивая ее ладонями, их растянул электрик", – говорится в тексте.

По словам коменданта, через 10 минут к нему в кабинет пришли полицейские. Полицию, как указала потерпевшая, вызвал ее бывший муж. Что касается коменданта, то женщина дала согласие на просьбу об экономии, но тот избил ее до потери сознания. Свидетели добавляют, что подсудимый аналогично вел себя к гражданину Вьетнама, который также проживал в общежитии.

Суд признал коменданта виновным, и обязал его возместить потерпевшей 34,5 тыс грн, оштрафовав коменданта на 1020 грн.

